Percassi: “Abbiamo seguito l’esempio della Juve. Giuntoli? Un uomo duro”

Anche sprazzi di calciomercato, lunedì sera, alla cerimonia del Golden Boy alla quale hanno partecipato alcuni tra i più importanti addetti ai lavori: presidenti e agenti top a livello nazionale ed europeo. Il direttore sportivo dell'Arsenal Edu Gaspar, premiato come miglior dirigente sportivo dell'anno, ha avuto modo di scherzare con Cristiano Giuntoli, indirettamente: "Se abbiamo approfittato dell'occasione per parlare di qualche trattativa di mercato in vista della sessione di gennaio? No, lui è un tipo duro, troppo duro per me, non riesco a trattare con lui...".