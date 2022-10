Jacobelli sulla Juventus: “Quando interviene Elkann? E’ un fallimento”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a RadioBiancoNera, parlando della Juventus. Ecco le sue parole sulla Vecchia Signora, in difficoltà nelle ultime settimane, a causa di un inizio di stagione complicato, sia in campionato che in Champions: "A differenza di ciò che sostiene Allegri, è sotto gli occhi di tutti che l'esperienza in Champions della Juventus è stata fallimentare, nella propria storia i bianconeri non avevano mai perso quattro partite su cinque ai gironi.