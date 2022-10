Mazzia sulla Juve: “Quarto posto a rischio? Sarà dura. Su Vlahovic…”

Bruno Mazzia , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "Si possono trovare anche altre parole, ma il termine più adatto è proprio fallimento. Mi pare che un’eliminazione non sia una vittoria, poi è normale che Allegri voglia calmare un po’ le acque. La situazione quest’anno è particolare, non si sa bene che cosa sta succedendo".

Su Vlahovic : "Non è un fuoriclasse, è un ottimo attaccante ma che va servito. È difficile che riesca a fare un’azione personale. Durante la partita tocca pochi palloni anche perché aspetta i servizi, che la Juve non fa. Non è un giocatore scadente, ma neanche un fuoriclasse come lo hanno definito all’arrivo alla Juve".

Sul quarto posto in Serie A: "È difficile, le squadre davanti sono forti. Sarà dura, dal mio punto di vista stanno giocando in modo scadente. Non sono migliorati, hanno fatto solo qualche mezzo tempo, qualche piccolo risultato, ma piccolo. È una situazione negativa, bisogna mettersi il cuore in pace, cercare di raccogliere i resti e portarli fino in fondo in campionato. Ma non dipende tutto da Allegri, dietro a lui ci sono un sacco di discussioni da fare, non solo sui giocatori".