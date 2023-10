Jacobelli: “Evento Juve? Serata fantastica, complimenti ai bianconeri”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla serata evento organizzata dalla Juventus, toccando diversi temi.

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua a TMW Radio. Ecco le sue parole sulle Juve: "Come detto anche da Zidane, eventi del genere andrebbero organizzati più spesso. È stata una serata fantastica, chi ha assistito si è reso conto di cosa possano significare i 100 anni della Presidenza Agnelli. Toccante al nono minuto il gesto in onore di Gianluca Vialli. È stata una serata straordinaria, alla Juventus vanno fatti i complimenti da parte di tutti. Arriva un messaggio di unione tra società, squadra e tifosi dopo una serata come quella di ieri.

Mi aspetto un’Italia motivata e orgogliosa, ho apprezzato molto le parole di Spalletti. Ha detto che non vuole più vedere a Coverciano giocatori che non vogliono vestire la maglia della nazionale. Non le ha mandate a dire a Sarri, che come ogni allenatore teme che i giocatori possano tornare dalla nazionale con qualche infortuni. La nazionale però è il bene più importante di un movimento calcistico.

Mi piace come si sta muovendo Spalletti, tante visite ai centri di allenamento, spesso in giro per gli stadi per vedere le partite. Soprattutto la chiave fondamentale è la chiarezza con cui Spalletti sta parlando e si sta muovendo. Ha cominciato nel modo migliore, poi ovviamente il campo potrà confermare o smentire tutto questo. In nazionale deve giocare chi è onorato di vestire questa maglia".

