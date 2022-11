D’Agostino: “Infortuni? Qualcosa non è andato nel pre-campionato”

Il tecnico ed ex centrocampista, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, ha parlato della situazione di Juve e Napoli

redazionejuvenews

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, Gaetano D'Agostino ha detto la sua sulle italiane impegnate in Champions League. Il tecnico ed ex centrocampista ha parlato delle problematiche che hanno pesato sulla stagione della Juventus: "Quando c'è questa percentuale alta di infortuni bisogna sedersi attorno a un tavolo e capire come si è lavorato e trovare una soluzione. Vuol dire che si è lavorato male nel pre-campionato. La Juve ad oggi non ha ritmo, è lunga fin dall'inizio. Ora bisogna capire davvero cosa non è andato per questi infortuni".

Ieri invece sconfitta indolore per il Napoli, che è arrivato primo nel girone. La squadra sembra migliore rispetto all'anno scorso: "Credo che abbia un vantaggio, non ha primedonne. Nella concorrenza ha un vantaggio enorme rispetto agli altri, ha uomini in ruoli chiave che sono forti entrambi. Credo che il Napoli abbia tutti coinvolti nel progetto e che farà una grande preparazione nella sosta Mondiale come quella estiva, che per ora è stata decisiva".

E in ottica scudetto D'Agostino ha le idee chiare sul primo avversario dei partenopei: "Rimane il Milan per me. E' la squadra che nel progetto di Pioli e Maldini sta facendo meglio e ha più mentalità. Credo che sia questa la vera antagonista, ha una mentalità equilibrata, non si snatura mai e non va a fasi alterne".