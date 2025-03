Iuliano: “Tudor sa cosa vuol dire la Juve”

Intervistato da La Stampa Mark Iuliano ha parlato del nuovo allenatore della Juve Igor Tudor: le sue parole

Intervistato da La Stampa Mark Iuliano ha parlato del nuovo allenatore bianconero Tudor: “Igor sa cosa vuol dire la Juve. È innovativo e vuole dominare il gioco. Un ragazzo eccezionale, intelligente, capace, bravissimo. Ho avuto modo di scoprirlo in questa veste all’Udinese, sapevo già fosse un grande uomo, ho capito che era già anche un grande uomo di campo. E un allenatore preparatissimo e di grande intensità, innovativo, lavorare insieme a lui è stata una bellissima esperienza. Sono felice che stia riuscendo a costruirsi una grande carriera, la chiamata della Juve per lui è la realizzazione di un sogno. È molto intelligente, adesso ha anche un’idea di voler dominare gioco e e ha fatto bene ovunque”.

Juve, le parole di Iuliano

"lo penso che sia una grande occasione per lui, ma anche per il club che potrà valutarlo davvero. Secondo me è pronti per la Juve. E da tifoso sono contento ci sia lui in questo finale di stagione. Nell'ultimo periodo la squadra è sembrata un pugile alle corde che prendeva botte senza uscire dall'angolo, lo abbiamo visto tutti. Se Igor è stato scelto è perché la società gli abbia già riconosciuto le capacità di risollevare psicologicamente e fisicamente tutti i giocatori per farli tornare a esprimere al meglio. Mi aspetto che possa riportare tutti nel proprio ruolo natrale, rilanciando anche chi ha giocato meno, chiarendo molti aspetti su cui forse si era creata troppa confusione", ha concluso.