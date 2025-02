Iuliano: “Stagione della Juventus di sofferenza e montagne russe”

Iuliano ha parlato della Juventus vista sin qui in stagione: per l'ex bianconero, i bianconeri starebbero disputando un annata sotto le attese

Intervistato per Radio Bianconera, Mark Iuliano ha parlato della stagione della Juventus fino a questo punto. Ecco le sue parole: “Difficile dire se la Juve sia guarita o meno. Questa è una stagione di sofferenza, la squadra viaggia sulla montagne russe, tra alti e bassi e proprio la sfida contro l’Empoli lo ha dimostrato. Primo tempo un vero disastro, poi nella ripresa bianconeri arrembanti. Ottimo Kolo Muani, mi è piaciuto anche Veiga in difesa. Sono contento per Nico Gonzalez perché viene spesso criticato, ma riesce ad adattarsi a diversi ruoli, rispetto a ciò che gli chiede l’allenatore.

Iuliano: “La vittoria con l’Empoli da speranza”

L’ex bianconero ha proseguito: “La vittoria contro l’Empoli comunque dà speranza per il prosieguo del campionato. E’ chiaro che c’è bisogno di conferme. Si parla sempre di Motta, ma alla fine sono i giocatori a scendere in campo. Si dice che c’è poca juventinità, ma i tempi sono cambiati rispetto al passato. Il legame con la proprietà e la maglia non sono più quelli di una volta. Questo discorso non riguarda solo la società bianconera”. Leggi anche i piani della Juventus su Kolo Muani <<<