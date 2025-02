Iuliano: “Contento per Nico, viene sempre criticato”

Mark Iuliano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'ultima partita con l'Empoli.

Mark Iuliano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Difficile dire se la Juve sia guarita o meno. Questa è una stagione di sofferenza, la squadra viaggia sulla montagne russe, tra alti e bassi e proprio la sfida contro l’Empoli lo ha dimostrato. Primo tempo un vero disastro, poi nella ripresa bianconeri arrembanti. Ottimo Kolo Muani, mi è piaciuto anche Veiga in difesa. Sono contento per Nico Gonzalez perché viene spesso criticato, ma riesce ad adattarsi a diversi ruoli, rispetto a ciò che gli chiede l’allenatore”.

Sulla vittoria con l’Empoli

“La vittoria contro l’Empoli comunque dà speranza per il prosieguo del campionato. E’ chiaro che c’è bisogno di conferme. Si parla sempre di Motta, ma alla fine sono i giocatori a scendere in campo. Si dice che c’è poca juventinità, ma i tempi sono cambiati rispetto al passato. Il legame con la proprietà e la magglia non sono più quelli di una volta. Questo discorso non riguarda solo la società bianconera”. Intanto ecco le parole di Motta<<<