Italia Under21: Miretti e Turicchia in dubbio per oggi

Debutto per Nunziata in programma per oggi pomeriggio alle ore 16.00 italiane (match visibile sulla Rai). Per la sfida contro la Lettonia, il nuovo ct si affiderà probabilmente al 4-3-1-2 anche se ci sono alcuni dubbi. Baldanzi, Turicchia e Miretti hanno qualche problemino. Tuttavia il tecnico -che scioglierà a breve le riserve- spera di averli a disposizione.