Italia Under21, i convocati di Nunziata: c’è un giocatore della Juve

I convocati del ct dell'Italia Under 21 Nunziata in vista delle amichevoli contro Olanda e Danimarca: presente 1 giocatore della Juve

La sfida tra Juve e Fiorentina sarà l’ultima della squadra di Thiago Motta prima della pausa nazionali. I bianconeri dovranno vincere a ogni costo per poter mantenere saldo il quarto posto e allontanare le inseguitrici, ma soprattutto per dimostrare il proprio valore dopo la deludente sconfitta contro l’Atalanta. Nel frattempo però le varie nazionali hanno comunicato la lista dei convocati, tra cui anche l’Italia U21 per le amichevoli contro Olanda e Danimarca. Presente anche un giocatore della Juve.

Italia, i convocati per l’Under21

Andiamo alla scoperta dei convocati del ct Nunziata per i prossimi impegni dell’Italia Under21:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Samuele Angori (Pisa), Nicolò Bertola (Spezia), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Christian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley).

Nel frattempo arriva una grossa novità di mercato: la Juve valuta un addio clamoroso <<<