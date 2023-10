Frosinone, Soulè: “Alla Juve ho imparato tanto. Futuro? A fine anno vedrò”

Intervistato da gianlucadimarzio.com il giocatore della Juve in prestito al Frosinone Matias Soulè ha detto: " Sto benissimo , ogni giorno che passa aumenta la voglia di andare all’allenamento per stare con i miei compagni. Ho già trovato casa, è una città tranquilla. Anche a Torino non abitavo in centro ma un po’ più fuori, era simile a dove sono ora".

Chiosa finale sulla Juve: "A Torino ho imparato tanto. Sono sempre stato abituato a giocare spesso, ma sapevo che quando sarei passato in prima squadra sarebbe stato diverso perché ci sono dei fenomeni. Non mi era mai capitato di far panchina ma mi è stato molto utile per crescere. Anche se non giocavo mi allenavo al 100%, infatti il ​​prof. della Juve mi prendeva come esempio. Sinceramente non sto pensando al futuro, sono appena arrivato e penso solo a fare bene qui. I giallazzurri mi hanno dato la possibilità di giocare con continuità, ora voglio solo raggiungere la salvezza. Poi,a fine anno, rifletterò sul da farsi".