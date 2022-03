Italia, si cambia: Adidas nuovo sponsor della Nazionale Azzurra

La Nazionale Italiana di Roberto Mancini, a partire dal gennaio del prossimo anno, avrà un nuovo sponsor tecnico per le maglie di tutte le sue squadre

La Nazionale Italiana di Roberto Mancini sarà impegnata, alla fine del mese, nelle ultime partite valevoli per la conquista della qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, in programma a dicembre di quest'anno. Il commissario tecnico sta preparando l'avvicinamento alle decisive sfide girando per l'Italia e andando a vedere molti match in queste giornate, per limare gli ultimi dubbi su coloro che andranno a cercare la vittoria per trovare la qualificazione al prossimo Mondiale.