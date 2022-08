Italia-Inghilterra a San Siro: in vendita i biglietti per il 23 settembre

Fra un mese, durante la prima pausa del campionato, la Nazionale Azzurra tornerà in campo per la partita di Nations League contro gli inglesi

redazionejuvenews

Durante la prima pausa della Serie A, tornerà in campo la Nazionale, che affronterà l'Inghilterra a San Siro. Ecco tutti i dettagli da sito della FIGC: "Venerdì 23 settembre lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano farà da cornice alla 30ª sfida della storia tra Italia e Inghilterra (fischio d'inizio alle 20.45): le protagoniste della finale di EURO 2020 si ritroveranno di fronte nella quinta giornata del girone 3 di UEFA Nations League, a poco più di tre mesi di distanza dalla gara di andata, giocata lo scorso 11 giugno a Wolverhampton (0-0).

A partire dalle ore 12 di lunedì 22 agosto, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, sarà possibile acquistare i tagliandi per l'incontro. I biglietti saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La vendita libera prenderà il via alle ore 12 di mercoledì 24 agosto.

Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la FIGC conferma la politica di prezzi popolari (tagliandi a partire da 10 euro) e le agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65.

Gli Azzurri, attualmente terzi nel girone con 5 punti, dietro a Ungheria (7) e Germania (6), sono ancora in corsa per il primato che regala la qualificazione alla Final Four in programma nell'estate 2023. Decisiva la sfida di San Siro e quella successiva a Budapest contro i magiari, il 26 settembre.

Nei 29 precedenti tra Italia-Inghilterra il bilancio pende dalla parte degli Azzurri: 10 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte. Sarà la 60a gara degli Azzurri a Milano, dove hanno collezionato finora 37 vittorie, 19 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente poco meno di un anno fa: il match perso contro la Spagna nell’ottobre 2021 in occasione della Final Four di Nations League. Tutte le altre statistiche della Nazionale.

PREZZI DEI BIGLIETTI

Tribuna D'onore Rossa: € 100

Poltroncina Rossa: € 80

Tribuna Rossa Primo Anello: € 70

(Over 65: € 55, Vivo Azzurro Card: € 45)

Tribuna Rossa Primo Anello Laterale: € 50

(Over 65: € 40, Vivo Azzurro Card: € 30)

Tribuna D’onore Arancio: € 60

(Over 65: € 45, Vivo Azzurro Card: € 40)

Tribuna Arancio Primo Anello: € 40

(Over 65: € 30, Vivo Azzurro Card: € 25, Under 12: € 5, Famiglia Adulto: € 25, Famiglia Under 18: € 20)

Tribuna Arancio Primo Anello Laterale: € 30

(Over 65: € 25, Vivo Azzurro Card: € 20, Under 12: € 5)

Tribuna Blu E Verde Primo Anello: € 20

(Over 65: Euro 14, Under 12: € 5)

Tribuna Rossa E Arancio Secondo Anello: € 25

(Over 65: € 20, Under 12: € 5, Famiglia Adulto: € 14, Famiglia Under 18: € 10)

Tribuna Blu E Verde Secondo Anello: € 10

(Over 65: € 7, Under 12: € 5)

Tribuna Terzo Anello Rosso: € 10

(Over 65: € 7, Under 12: € 5)

Tribuna Terzo Anello Blu E Verde: € 10

(Over 65: € 7, Under 12: € 5)".