Gravina: “Il gioco del calcio ci chiede una riforma dei campionati”

"C'era un po' di scetticismo per l'inizio del campionat o , visto il caldo e la scarsa preparazione, ma è stato spazzato via e la Serie A è partita nelle migliori condizioni possibili. Penso si possa ripetere anche nella prossima stagione , in attesa delle proposte, visto che ci sarà poi l'Europeo in Germania. La riforma dei campionati ? La mia scelta del proporre l'assemblea è un richiamo al senso di responsabilità. Entro l'11 ottobre verrà convocata e tutte le componenti dovranno prendere coscienza della necessità di cambiamento. Il gioco del calcio ce lo richiede , ora abbiamo recuperato energie e presto procederemo. L'obiettivo è quello di togliere quel blocco sul diritto di veto"."

"Durante il Mondiale con la Nazionale abbiamo il progetto di rivederci tutti insieme, e colgo l'occasione per ringraziare la Lega di A per aver dato l'ok ad avere i giocatori 10-15 giorni prima del Mondiale. Mancini avrà a disposizione i calciatori e faremo due amichevoli, non so contro chi, ma ne parleremo con Mancini. Una potrebbe essere a Tirana contro l'Albania. Potremmo poi andare a fare un mini ritiro in Arabia Saudita. I giovani in Serie A? Le prime giornate non sono state positive, ne abbiamo visti veramente pochi. Poi il 67% dei calciatori sono stranieri e questo non è un buon segno. Ci sono però alcuni club che riescono a valorizzare i nostri talenti e alcuni sono appetibili anche all'estero. Devo dire comunque che alcuni giovani stranieri arrivati in Serie A hanno dimostrato grandi qualità".