Europei U19, sconfitta all’esordio dell’Italia: solo traversa per Mancini

La Nazionaleitaliana U19, all'esordio nell'Europeo di categoria, ha perso per 2-0 contro l'Estonia. Lo juventino Tommaso Mancini, nel corso della gara, ha colpito una traversa. Ecco il report della FIGC: "Ventisei tiri in porta, due traverse colpite, diciassette calci d’angolo battuti e tanti motivi per recriminare. Nella piccola cittadina polacca di Rumia, al debutto nelle qualificazioni europee, la Nazionale Under 19 domina per novanta minuti contro l’Estonia, ma non riesce a trovare il gol. E così allo scadere, alla disperata ricerca del vantaggio, si sbilancia in avanti sull’ennesimo tiro dalla bandierina e viene punita in contropiede dal gol di Kondratski. E come se non bastasse, al quarto minuto di recupero, Ounapuu ancora in contropiede fissa il risultato sul 2-0. Un’autentica beffa per gli Azzurrini, che mettono così a rischio la qualificazione alla seconda fase dell’Europeo a cui accedono le prime due del girone e la miglior terza classificata di tutti i gruppi.