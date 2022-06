Italia, i convocati per le partite di Nations League: out Chiellini e Verratti

Roberto Mancini ha comunicato la lista dei calciatori convocati per le prossime partite. Out 4 titolari degli azzurri.

Roberto Mancini , CT della Nazionale italiana, ha diramato la lista dei convocati per le quattro sfide della Nations League. Gli azzurri, infatti, sfideranno l'Inghilterra, l'Ungheria e due volte la Germania , partite importanti anche per il ranking, fattore importante per i sorteggi delle qualificazioni degli europei. Tornano a casa gli juventini Chiellini e Bernardeschi, rimangono invece Bonucci e Locatelli .

Ecco il comunicato della FIGC: "Dopo la sconfitta nella ‘Finalissima’ con l’Argentina, la Nazionale è rientrata nella notte a Coverciano e tornerà ad allenarsi alle 18 in vista del match di Nations League con la Germania in programma sabato sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna. Oltre a Giorgio Chiellini, che ieri a Wembley ha disputato la sua ultima gara in maglia azzurra, hanno lasciato il ritiro Federico Bernardeschi, Emerson Palmieri, Lorenzo Insigne, Jorginho e Marco Verratti. Si sono aggregati al gruppo i calciatori che non erano stati inseriti nell’elenco dei convocati per il match con l’Argentina e che, dopo aver usufruito di due giorni di riposo, tornano quindi a disposizione di Roberto Mancini per i prossimi quattro incontri di Nations League".