Italia-Germania 1982, pronta una realtà virtuale per rivivere la partita

La FIGC metterà a disposizione un canale virtuale per rivedere la finale del Mondiale 1982 tra Italia e Germania.

redazionejuvenews

Domani 11 luglio 2022 sarà il quarantennale della vittoria del Mundial 1982 dell'Italia. La FIGC, tramite un comunicato, ha reso nota la possibilità di rivedere la partite finale con la Germania: "Una partita che è entrata nella leggenda e nell’immaginario di milioni di tifosi e appassionati; una finale che ha regalato all’Italia la terza stella mondiale, riportando in strada un Paese intero per festeggiare il traguardo più prestigioso a livello calcistico: se Italia-Germania non sarà mai una sfida come le altre, Italia-Germania Ovest del 1982 sarà per sempre il match dell’urlo di Tardelli, dell’apoteosi di Paolo Rossi e dei festeggiamenti in tribuna del Presidente Sandro Pertini. Al Museo del Calcio da lunedì 11 luglio – proprio per festeggiare i 40 anni esatti dall’epica finale di Madrid - grazie alla realtà virtuale sarà possibile rivivere quella partita e quelle scene indelebili, che hanno segnato più di una generazione di cuori azzurri.

Con un visore speciale, sarà possibile immergersi nell’atmosfera del Santiago Bernabeu: sul terreno di gioco, accanto a Bruno Conti, ‘Pablito’ e ‘Spillo’ Altobelli, oppure in tribuna, tra il Presidente della Repubblica italiano e il Re spagnolo Juan Carlos. Punti di vista unici, per assaporare quelle emozioni in una maniera diversa, come parte integrante della festa azzurra. Questa esperienza, per celebrare i quarant’anni esatti dalla conquista della terza stella iridata, sarà gratuita (e solo per lunedì 11 luglio, non sarà necessario effettuare la prenotazione).

Come prenotare. Per provare l’esperienza della realtà virtuale basterà prenotare questa opportunità (via e-mail, scrivendo a info@museodelcalcio.it, oppure telefonando allo 055 600526, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18); al termine del percorso museale, con il supporto del personale addetto, il visitatore potrà provare il visore che lo proietterà all’11 luglio 1982. Quando. Sarà possibile provare la realtà virtuale, per essere 'catapultati' direttamente al 'Santiago Bernabeu', in due fasce orarie: dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì. Il visore sarà a disposizione dei visitatori - previa prenotazione - per tutto il mese di lugio. Il prezzo del biglietto per accedere al Museo del Calcio rimarrà quindi inalterato: € 9 per il biglietto intero, 5 € per il biglietto ridotto".