Presentato “Il Viaggio degli Eroi”, il film sul Mondiale 1982

Questa mattina, presso la Casa del Cinema, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del film "Il Viaggio degli Eroi", che celebrerà i 40 anni dalla vittoria dell'Italia nel Mondiale di Spagna del 1982. Tra i grandi protagonisti di quel successo che erano presenti, c'era anche Antonio Cabrini. Queste le parole dell'ex Juventus: "Per me questo film celebra non solo i ricordi del Paese meraviglioso che siamo, ma soprattutto l'espressione di un grande sentimento che si creò nel gruppo: compagni di squadra uniti in modo indissolubile. Quel sentimento fu il motore di una vittoria impossibile, che si tramutò in una vera e propria impresa. Dedico il mio ricordo a quegli eroi che oggi ci mancano tantissimo: Mister Enzo Bearzot, Mister Cesare Maldini, il meraviglioso Gaetano Scirea e il mio fraterno amico Paolo Rossi. Ringrazio i produttori, One More pictures, Rai Cinema e Rai Com, in particolare Paolo Del Brocco e Manuela Cacciamani, per aver reso possibile la trasposizione filmica di una emozione così grande. Grazie, infine, a Marco Giallini per la sublime interpretazione".