L’agente di Jorginho: “Per lui giocare in Italia è un sogno”

Joao Santos, che cura gli interessi del giocatore, ha parlato del futuro del suo assistito, a cui piacerebbe tornare a giocare in Serie A.

redazionejuvenews

Le note vicende legate all'invasione russa dell'Ucraina e le conseguenti sanzioni agli oligarchi russi hanno colpito anche il calcio. E il Chelsea in particolar modo. Tutto ciò infatti ha portato al disimpegno di Roman Abramovic dai Blues. La società inglese quindi sta vivendo settimane difficili e la situazione di molti giocatori è improvvisamente diventata più incerta. Tra i calciatori che potrebbero partire c'è anche Jorginho. Con il Chelsea in questi anni ha vinto tutto e anche con la Nazionale si è tolto la soddisfazione di vincere l'Europeo l'estate scorsa. E ora, oltre all'Azzurro, potrebbe tornare a giocare in Italia anche a livello di club.

A darne conferma è stato Joao Santos, agente del giocatore ex Napoli, che ne ha parlato ai media a margine dell'evento 'Palermo Football Conference'. Il procuratore ha le idee chiare su chi possa partecipare a una eventuale corsa per prendere il suo assistito. Queste le sue parole: "Per Jorginho giocare in Serie A è un sogno, il suo cuore è qui. Credo che oggi lui possa giocare in solo quattro o cinque squadre: Milan, Inter, Juventus, Roma o Napoli".

Santos poi in particolare ha parlato dell'opzione Juventus, del Milan e delle pretendenti estere: "Conosco Federico Cherubini dai tempi del Foligno. In passato ho parlato anche con Massara del Milan, ma non so se siano ancora interessati. Ma sono comunque tanti i club interessati a Jorginho. In passato ho parlato con il PSG e il Barcellona".

E in attesa di capire come si evolverà la situazione del club inglese, attualmente bloccato dal governo inglese per ogni tipo di operazione, Santos non chiude nessuna porta: "In questo momento non si può fare nulla. Il Chelsea non può vendere, comprare o rinnovare i contratti e Jorginho ne ha uno fino al 2023. Dopo il Mondiale vedremo di lavorare al suo rinnovo".