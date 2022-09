Italia, i convocati per la sfida contro l’Ungheria: presenti Bonucci e Gatti

La Nazionale italiana, domani, nella gara contro l'Ungheria, si giocherà il pass per ottenere la Final Four della Nations League. Nella lista dei convocati presenti Bonuccie Gatti, mentre è assente Ciro Immobile, come comunicato dalla FIGC: "La Nazionale è partita alla volta di Budapest, dove domani sera alla ‘Puskas Arena’ (ore 20.45 – diretta su Rai 1) affronterà l’Ungheria nell’ultimo incontro del girone di Nations League. Ciro Immobile si è sottoposto questa mattina a Milano ad accertamenti clinici e strumentali, che ne hanno confermato l’indisponibilità per la gara con l’Ungheria. L’attaccante azzurro ha comunque raggiunto con la squadra l’aeroporto di Malpensa, dove sul volo in arrivo da Roma il gruppo si è riunito al Ct Mancini, che ieri sera era rientrato nella Capitale per poter votare questa mattina.