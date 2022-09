Le probabili formazioni di Ungheria-Italia: Bonucci ancora dal 1′

Domani alla Puskas Arena di Budapest l'Italia punta a vincere per un posto alla Final Four di Nations League. Il capitano ancora titolare

Domani sera l' Italia sarà ospite dell' Ungheria alla Puskas Arena nell'ultima gara del Gruppo 3 della Lega A di Nations League . Con una vittoria gli Azzurri si qualificherebbero alle Final Four , visto che i magiari al momento sono avanti di due punti in classifica. Questa mattina la Nazionale è partita da Milano alla volta di Budapest. All'aeroporto di Malpensa la squadra poi si è riunita al mister Roberto Mancini , che questa mattina presto si era recato a Roma per votare. Andiamo a vedere l e probabili formazioni dei due tecnici .

Il c.t. azzurro dovrà fare ancora a meno di CiroImmobile. Questa mattina il bomber della Lazio era partito con la squadra, ma poi è stato deciso di non portarlo in Ungheria per motivi precauzionali. Mancini quindi dovrebbe confermare in blocco la formazione che ha battuto l'Inghilterra. Donnarumma tra i pali, difesa a tre con il capitano della JuventusLeonardo Bonucci ancora titolare con Toloi e Acerbi. Sugli esterni dovrebbero agire Di Lorenzo e Dimarco, mentre in mezzo al campo ci saranno Barella, Jorginho e Cristante. In attacco la coppia Scamacca-Raspadori.