Inzaghi: “Per mercoledì siamo al completo, su Lukaku…”

Il ritorno di Lukaku a questi livelli? Importantissimo, noi l'avevamo preso per questo. Sappiamo quanto ha sofferto lui, purtroppo nel calcio succedono imprevisti: lui sta lavorando bene come tutti gli altri attaccanti, per un allenatore è bello avere un problema di abbondanza come non mi è mai capitato in questa stagione. È un bel problema che spero di avere in tutti i reparti: eccetto Skriniar, mercoledì spero di avere tutti a disposizione. Per quanto riguarda la grazia a Lukaku, sono contento per il ragazzo ma soprattutto per il gesto della Federazione, grandissimo per tutto il sistema e soprattutto per i giovani che guardano il calcio.