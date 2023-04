Abodi: “Giusto togliere la squalifica a Lukaku. Sulle plusvalenze..”

La Juventus giocherà questa sera contro il Napoli nella partita valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri giocheranno poi mercoledì contro l'inter il ritorno della semifinale di Coppa Italia, in una partita già infiammata dal caso Lukaku , squalificato e poi graziato dal presiedente Gravina.

Il ministro dello sport Andrea Abodi, ha parlato intervistato dai microfoni di SkyTg24, ai quali ha parlato del giocatore dell'inter e delle plusvalenze: "La decisione di togliere la squalifica di Lukaku penso sia stata giusta e corretta. In un momento come questo, dove si sta facendo di tutto per la lotta al razzismo, credo si debbano prendere delle decisioni simboliche e straordinarie per un principio sacro così importante. Una decisione contraria rischiava di vedere danneggiato soltanto chi ha subito gli insulti".