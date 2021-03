Juventus-Benevento, Top e Flop: pasticcio Arthur, Chiesa il migliore nella disfatta generale

Il Top e il Flop di Juventus-Benevento

TOP - CHIESA - Il migliore in campo per la Juventus è stato Federico Chiesa. Nonostante il momento di difficoltà dopo il gol subito dai bianconeri, l'ex Fiorentina non ha mai smesso di spingere ed è stato sempre pericoloso in area avversaria. Per poco non guadagna un rigore preziosissimo dopo un contatto dubbio con Foulon.