Inter, Zhang avverte la Juve: “Il nostro obiettivo è la seconda stella”

Intervenuto nel corso della cena di Natale dell' Inter , il presidente nerazzurro Steven Zhang ha avvertito la Juve: " Con l'inizio di questa stagione l'obiettivo era già chiaro a tutti: continuiamo a lottare per il nostro sogno di ottenere la seconda stella per il nostro club".

"Davanti a noi ci sono nuove sfide, nuovi competitor, ma anche nuove grandi opportunità. Penso al nuovo ciclo della Champions League e alla Coppa del Mondo per Club, per la quale siamo già qualificati per il 2025", ha concluso.