Inter, il vice di Inzaghi: “Rabbia per lo scudetto perso? No, delusione”

Intervistato al termine del match contro il Como il vice di Inzaghi, Farris, ha parlato dello scudetto perso

Intervistato al termine del match contro il Como il vice di Inzaghi, Farris, ha parlato dello scudetto perso: “No, rabbia no. La delusione l’avevamo anche domenica sera sapendo che c’era una bella occasione e non siamo riusciti a sfruttarla. Però il bello del calcio è che adesso siamo ad una settimana dal vivere un grande sogno. Chiaro che c’è un pizzico di rammarico per la stagione andata, ma sabato andiamo a giocarci la 60esima partita di stagione, purtroppo questo ha fatto sì che perdessimo qualcosa in campionato. Onore al Napoli, è una squadra forte. Il secondo scudetto in tre anni, hanno giocatori forti, uno staff preparato, la società ha lavorato bene. Da uomini di sport è giusto fare i complimenti all’avversario. Noi accantoniamo in fretta perché andiamo alla ricerca di un grandissimo sogno“.

Inter, le parole di Farris

Sul Napoli: “Hanno fatto un punto più di noi, sicuramente lo hanno meritato. Noi sappiamo che abbiamo lasciato qualcosa. Non c’è un punto specifico… Può esser successo con la Lazio, o in casa con la Roma o altre partite in cui ci siamo fatti rimontare da situazione di vantaggio… I ragazzi hanno dato veramente tutto in questa stagione, abbiamo speso energie anche in altre manifestazioni cercando di raccogliere tutto. Adesso, siccome sappiamo quanto è bello andare a giocarsi una finale di Champions ma purtroppo non siamo riusciti ad alzarla, abbiamo la seconda opportunità. Da grande top club europeo quale siamo, visto soprattutto il percorso che abbiamo fatto… A differenza di 2 anni fa quest’anno abbiamo incontrato veramente le squadre più forti della Champions. Quindi essere campioni d’Europa, se dovessimo riuscire a farlo, sarebbe ancora più grande”, ha concluso. Nel frattempo Giuntoli prova il colpaccio di calciomercato: dal Milan alla Juve <<<