Inter-Juventus, in ballo il ‘vero’ secondo posto nel derby d’Italia

Una partita che, a questo punto della stagione, sarebbe potuta essere una gara Scudetto. Il Napoli però ha dato una spallata a tutte, così come la poca continuità di risultati per i nerazzurri. E la Giustizia Sportiva in casa Juve, dribblata da Allegri in conferenza stampa. "In campionato abbiamo 53 punti, siamo secondi, abbiamo alcuni punti di vantaggio sulle altre. Dobbiamo difendere il secondo posto, quello che succederà fuori non ci deve toccare: dobbiamo valutare quello che facciamo sul campo".