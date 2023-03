Calciomercato, Elkann vuole una grande Juve: 3 colpi super! / ESCLUSIVA

La Juventus del futuro dovrà essere più grande di quanto non lo sia ora. Non è una novità nel modus operandi del club bianconero. Ma sottolinearlo, è qualcosa che va fatto a favore di tutti quegli smemorati che troppo spesso dimenticano la grandezza di questo club. Senza eguali in Europa, figuriamoci in Italia. Lo sa bene anche John Elkann che dopo aver preso in mano le redini della società, avrà il compito di non abbassare di un centimetro le ambizioni e - anzi - laddove possibile di alzarle ancor di più.