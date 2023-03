Le probabili formazioni di Inter-Juve: problemi in attacco per Allegri

In vista del match di Serie A tra Inter e Juve, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

Manca sempre meno all'inizio dell'attesissimo derby d'Italia tra Inter e Juve, una delle sfide più importanti della stagione bianconera. Senza penalizzazioni in classifica sarebbe stato lo scontro tra seconda e terza in classifica, ma purtroppo invece la squadra di Allegri è costretta a guardare i nerazzurri dal basso. Un motivo in più per vincere e dimostrare la propria forza. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.

L'Inter si prepara a scendere in campo con il consueto 3-5-2. Problemi in difesa per Inzaghi, che dovrà fare a meno degli infortunati Skriniar e Bastoni. Davanti a Onana giocheranno quindi Darmian, De Vrij e Acerbi. Sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan confermati a centrocampo. In attacco pronta la Lu-La, Lukaku e Lautaro, con Dzeko pronto a subentrare a partita in corso.

3-5-2 anche per la Juve, con Szczesny titolarissimo tra i pali. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Danilo, con De Sciglio e Kostic larghi sulle fasce. A centrocampo ci saranno Fagioli, Locatelli e Rabiot, mentre in attacco Allegri avrà scelte obbligate. Kean è infatti squalificato, Milik e Miretti infortunati e Di Maria e Chiesa non sono al meglio. Al fianco di Vlahovic pronto quindi Soulè.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic. All. Allegri