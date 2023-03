Inter-Juventus, Allegri sfida Inzaghi: i precedenti tra gli allenatori

Vigilia del Derby d'Italia in casa Juve, pronta a tornare in campo dopo la vittoria di Friburgo. Nel posticipo di domani sera i bianconeri scenderanno in campo a San Siro per provare a fare punti nella tana dei nerazzurri. Una gara ricca di storia e fascino che sarà anche il confronto, non solo in campo, anche tra le due panchine.