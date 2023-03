Juve, Milik non recupera: Vlahovic chiamato a fare gli straordinari

Si è sbloccato nella notte di Friburgo , eppure il Var gli aveva cancellato quella gioia liberatoria dopo un periodo in cui la porta non ne voleva sapere di fare entrare il pallone. Il doppio palo contro la Samp prima, il Var poi. Alla fine, un calcio di rigore calciato centralmente ha ridato a Dusan Vlahovic quella dose di fiducia di cui il serbo aveva bisogno. Soprattutto alla vigilia di un match così delicato contro i nerazzurri.

La Juve prepara la trasferta a San Siro ma dovrà fare i conti con un reparto offensivo che non può contare sulla totalità delle scelte. Come dichiarato da Allegri in conferenza stampa, decadono le possibilità di un recupero diArek Milik per la sfida di domani. E Moise Kean è ancora costretto a saltare un'altra giornata di squalifica dopo l'espulsione ricevuta all'Olimpico contro la Roma.