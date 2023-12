Inter a +4 sulla Juve, ma Inzaghi frena: “Manca ancora tanto”

L'Inter è sola in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sulla Juve, ma Inzaghi frena: "Manca ancora tanto"

Grazie alla vittoria per 2-0 sulla Lazio l'Inter è salita a +4 sulla Juve, prima in classifica in solitaria. Al termine della partita l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha detto: "Lo Scudetto? Gli ostacoli sono le 22 partite che mancano, più tutte le altre competizioni".