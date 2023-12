Stankovic: “Scudetto? La Juventus può dare fastidio all’Inter”

Dejan Stankovic, ex allenatore della Sampdoria, ha detto la sua sulla lotta Scudetto tra la Juventus e l'Inter.

Dejan Stankovic , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus , parlando anche della lotta Scudetto. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Preparare le partite di settimana in settimana alla lunga è un vantaggio. La Juve può dare fastidio all’Inter.

Ma se Inzaghi mantiene questo livello di organizzazione e concentrazione può tranquillamente arrivare in fondo al traguardo.

Thuram e Lautaro? Adesso viaggiano a una media spaventosa. Sono diversi, ora è Lautaro che fa la boa a Thuram. Il francese non corre, pattina. Se non lo fermi subito te lo trovi in area. Coppia fantastica, qualità, velocità e senso del gioco".