L’Inter risponde alla Juve: chiesto ricorso per la squalifica di Lukaku

I nerazzurri rispondono alla Juventus dopo il ricorso per la chiusura della curva: pronti a fare ricorso per la squalifica di Romelu Lukaku

Continuano a fare rumore gli episodi dell'andata della semifinale di Coppa Italia in Juventus -Inter . Una sfida che si è chiusa con tre espulsioni e tanti diverbi, dopo l' esultanza di Lukaku riteunta polemica dal direttore di gara Davide Massa. L'esultanza di Big Rom è stata la miccia che ha poi fatto esplodere il parapiglia finale con tanto di scontro tra Handanovic e Cuadrado . Tutti espulsi e con la squalifica da scontare in vista del ritorno.

A questo si era aggiunta anche la chiusura del primo anello della Tribuna Sudbianconera per il prossimo impegno in campionato. La motivazione si lega ai cori razzisti dei sostenitori bianconeri all'indirizzo del centravanti nerazzurro, la causa che ha scatenato l'esultanza del giocatore sotto al settore dei tifosi juventini. Tuttavia, nella giornata di venerdì il ricorso presentato dalla Juve ha portato un rinvio a giudizio fissato per il prossimo 23 aprile. La squalifica verrà sospesa fino a quella data e quindi il settore sarà aperto nella sfida contro il Napoli.