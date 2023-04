Juventus, sospesa la sanzione contro la Curva Sud dell’Allianz Stadium

La Juventus, dopo il ricorso per la chiusura della curva per i fatti nel match con l'Inter, ha ottenuto la sospensione della pena.

Novità importanti per i tifosi della Juventus in vista del match contro il Napoli . Infatti, la Corte sportiva d'Appello Nazionale, nell'udienza odierna, ha sospeso la sanzione contro la curva dell'Allianz Stadium, pena inflitta dopo Juventus-Inter di Coppa Italia ed il caso Lukaku . Ecco la nota: "Rimette la cognizione del reclamo alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 70, comma 4, C.G.S. e sospende la sanzione inflitta. Dispone la comunicazione alla parte con PEC". Con la sospensione della sanzione, i tifosi potranno essere presenti alla sfida con i partenopei.

La nuova decisione segue comunque il ricorso dei bianconeri, come annunciato dal CFO Calvo una settimana fa: "Stiamo valutando il ricorso sulla chiusura della curva. La Juve da sempre è impegnata nella lotta contro il razzismo, per noi è molto importante. Accolta con sorpresa, abbiamo letto gli atti e siamo stupiti che nessuno ci abbia detto di attivare la procedura antirazzista.

Abbiamo identificato i responsabili degli episodi razzisti con i video, la Juve da anni opera con le forze dell'ordine per far sì che lo Stadium sia un posto sicuro. Juve-Inter era fuori abbonamento, solo 1028 erano abbonati, in Juve-Napoli pagherebbe chi neanche c'era e nulla ha a che fare con quello che è successo, non credo sia corretto punire chi non ha colpe".