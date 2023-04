La Juventus dei sogni, ecco la lista da urlo per il 2024

La Juventus sta realizzando qualcosa di davvero molto molto grande. C'è poco da dire in questo senso. Il club bianconero ce la sta mettendo tutta per cercare di rendere sempre più incredibile la propria cavalcata ad un posto in Champions League e questo al netto di quello che avverrà tra qualche giorno, quando ci sarà la sentenza sul -15. Quello che è accaduto - se vogliamo - ha rafforzato e anche parecchio il modo di stare in campo dell'11 di Allegri che però sa bene che per il prossimo anno sarà necessario fare qualcosa di più. Per farlo, sarà obbligatorio fare un calciomercato importante e per questa ragione tecnico e società starebbero già lavorando ad una sorta di lista della spesa su cui lavorare nella prossima sessione di affari.