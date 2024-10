Le probabili formazioni di Inter-Juve: chance Mbangula dal 1′

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Inzaghi e Thiago Motta per la sfida tra Inter e Juve

Il derby d’Italia non è mai una partita come le altre, una rivalità così importante da prendere il nome di derby nonostante le due squadre non siano neanche nella stessa città. Per questo domenica 27 ottobre alle 18:00 la squadra di Inzaghi e quella di Thiago Motta a San Siro sono pronte a lottare su ogni pallone. Ma come scenderanno in campo Inter e Juve? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

Inter-Juve, le probabili formazioni

La Juve prepara il consueto 4-2-3-1, ma con alcune novità di formazione rispetto alla sfida di Champions League contro lo Stoccarda. Thiago Motta dovrà fare i conti con gli infortuni di Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez, oltre che quello del lungodegente Milik. In porta tornerà Di Gregorio, con Cambiaso, Gatti, Kalulu e Cabal a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio a Locatelli e Thuram, con Conceicao, Yildiz e Mbangula sulla trequarti. In attacco confermato Vlahovic come unico riferimento offensivo. Una Juve che si prepara quindi a essere più fresca e rapida grazie alle qualità dell’esterno belga.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Motta