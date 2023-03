Inter-Juventus, i convocati di Allegri per la trasferta di San Siro

Massimiliano Allegri ha diramato la lista ufficiale dei convocati in vista di Inter-Juventus, in programma domani sera allo Stadio San Siro

La Juventus prepara il big match in programma domani sera, ore 20:45, nel posticipo contro i nerazzurri. Il Derby d'Italia si porta dietro un fascino storico tra due formazioni che si daranno battaglia per conquistare i tre punti in palio. Entrambe le formazioni sono reduci dalla qualificazione ottenuta in settimana ai quarti di finale, rispettivamente di Champions ed Europa League. In casa Juve la bella vittoria di Friburgo ha portato Dusan Vlahovic ad interrompere il digiuno al gol, così ha permesso a Federico Chiesa di sbloccarsi nel finale trovando il gol del 2-0 sulla squadra tedesca.