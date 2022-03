Juventus-Inter si avvicina: occhio alle fasce nerazzurre

Di ritorno dalla pausa nazionali la Juve affronterà l'Inter. I bianconeri dovranno prestare massima attenzione alle fasce nerazzurre

In questo momento la Serie A è in pausa per lasciare spazio alle nazionali, ma i pensieri dei tifosi della Juventus sono tutti rivolti al ritorno in campo. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà infatti l'Inter, in quello che si prospetta essere uno dei Derby d'Italia più importanti delle ultime stagioni. Le due squadre sono infatti terza e quarta in classifica, con un solo punto di distanza (quattro nel caso in cui i nerazzurri dovessero vincere il recupero contro il Bologna). La formazione di Inzaghi vorrà vincere per rimanere in corsa per lo Scudetto, quella di Allegri per raggiungere il terzo posto. Ne vedremo delle belle.