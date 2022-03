Serie A femminile, Juventus Women-Inter: le formazioni ufficiali

La Juventus Women affronta l'Inter nella diciottesima giornata di campionato. Di seguito le formazioni ufficiali.

Tra meno di un'ora la Juventus Women scenderà in campo contro l'Inter per la diciottesima giornata della Serie A femminile. Le bianconere arrivano alla sfida dopo la strepitosa vittoria in Champions League contro il Lione, mentre in campionato Sara Gama e compagne nelle ultime 3 partite hanno raccolto 4 punti, frutto di una vittoria(contro il Napoli), una sconfitta(contro l'Empoli) ed una pareggio(contro la Roma). Nonostante i risultati altalenanti dell'ultimo periodo, la Vecchia Signora è comunque capolista con 44 punti, 2 in più proprio delle giallorosse. L'Inter, invece, quinta in classifica, arriva da due sconfitte nelle ultime tre, un ruolino di marcia non positivo, ma la rivalità con la Juventus può portare energie e motivazioni ulteriori per fare risultato.