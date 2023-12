Inter, Barella e Calhanoglu: “Lotta scudetto con la Juve? Campionato lungo”

Grazie alle reti di Calhanoglu, Barella e Thuram l' Inter ha superato l'ostacolo Napoli , vincendo 3-0. I nerazzurri restano primi in classifica, davanti alla Juve di Massimiliano Allegri. Bianconeri che venerdì dovranno affrontare proprio il Napoli.

Al termine della partita Barella ai microfoni di Dazn ha detto: "Il campionato è molto lungo, ci sono tanti fattori da considerare. La Juve è forse la squadra più difficile da affrontare per il sistema di gioco che ci ha messo in difficoltà per i pochi spazi".