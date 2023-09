Infortunio Pogba, i tifosi: “Pogback… al J-Medical”

La Juventus ha disputato ieri sera la terza partita della nuova stagione della serie A, al Castellani di Empoli per 2-0 contro la formazione di casa. Per i bianconeri sono andati in goal il capitano Danilo, che ha dedicato il goal a Scirea, e Federico Chiesa, autore di una splendida cavalcata. Continua quindi a migliorare la squadra di Massimiliano Allegri, che adesso andrà incontro alla sosta per le nazionali, durante la quale il tecnico toscano potrà continuare a lavorare con coloro che rimarranno alla Continassa.