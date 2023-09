Mercato Juve | Vlahovic ha deciso: “Lo ha già comunicato alla società”

La Juventus vince e per certi versi convince anche. Non è un calcio incredibile o spumeggiante, ovviamente. Ma di sicuro - per lo meno - si porta qualche risultato a casa. La situazione in casa bianconera fa riflettere. Non ci sono certezze rispetto ad un progetto tecnico nato tra mille polemiche e una guida tecnica - quella di Massimiliano Allegri - che ovviamente è stata anche abbastanza deludente lo scorso anno. Adesso bisogna guardare avanti e per farlo, Giuntoli ha provato a pianificare al meglio anche una sessione di calciomercato - quella che s'è appena conclusa - votata prima di tutto alla cessioni dei calciatori di troppo, prima ancora che all'acquisto di questo o quel nome. In tal senso, questa mattina, arrivano aggiornamenti importanti su Dusan Vlahovic.