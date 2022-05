Impallomeni: “Muriel sarebbe una buona spalla per Vlahovic”

Il giornalista ed ex calciatore è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi del giorno del calcio.

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà. Il giornalista ed ex calciatore ha parlato dei temi del giorno del calcio italiano. La Juventus è alla ricerca di un vice Vlahovic . Con Morata e Kean che non sembrano far parte del progetto, almeno a oggi, a Massimiliano Allegri servirà un'alternativa al serbo per la prossima stagione. E negli ultimi giorni si è fatto il nome di Luis Muriel: "E' un mercato creativo per tutti, Muriel sarebbe una buona spalla ".

A Impallomeni poi è stato chiesto come sarebbe l' Inter con la cessione di Lautaro Martinez , il ritorno in prestito di Lukaku e gli ingaggi a parametro zero di Dybala e Mkhitaryan : " Sarebbe fortissima e potrebbe vincere lo Scudetto così . Mkhitaryan è intelligente, professionista esemplare , Dybala bravo ragazzo e fortissimo, così come Lukaku . Vedo comunque un'Inter fortissima il prossimo anno. Sarebbero tre colpi fenomenali".

Oggi poi ha fatto scalpore la lunga intervista di Paolo Maldini a La Gazzetta dello Sport, dove il dirigente rossonero ha lamentato di non essere stato contattato dalla società per un rinnovo: "Non so se le tempistiche siano state giuste, è una situazione strana. Il Milan ha vinto uno Scudetto senza proprietà, perché Elliott è un fondo. Lui dice che non lo ha chiamato nessuno, anche perché c'è un passaggio di proprietà in corso, ma la stabilità la dà un proprietario. Se si ha un riferimento in società, un proprietario, è da lì che parte lo sviluppo. Maldini non è un semplice dipendente e quest'anno ha dimostrato il suo valore nel suo ruolo. Non ha mancato di rispetto a nessuno nell'intervista. Ha lanciato un po' di ansia. Della serie abbiamo vinto, fatto qualcosa di straordinario, hanno creato una famiglia con uno sforzo enorme ma al 29 maggio non sanno ancora nulla. Come lo apri un ciclo senza un proprietario vero?".