Bucchioni: “Proposto Torreira alla Juventus, ma Allegri preferisce altro”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha detto la sua sul prossimo calciomercato estivo, parlando anche di Juve e Torreira.

Enzo Bucchioni, giornalista, nel suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato le mosse dei club di Serie A nel prossimo calciomercato. Ecco le sue parole sulla Juventus: "Tutti i nomi accostati la settimana scorsa alla Juve sono ancora validissimi, anche se Perisic ha avuto un’altra offerta dall’Inter per rimanere. Si sta chiudendo Di Maria, ma anche Pogba dopo la telefonata di Allegri che vi abbiamo rivelato una settimana fa, ha detto sì agli ultimi bonus proposti e si sta definendo il contratto. Proposto anche Torreira, 26 anni, che sta trattando con la Fiorentina dopo una grande stagione, ma vuole più soldi d’ingaggio. L’uruguagio è bravo, ma non convince in pieno per un fisico sicuramente non da leone che l’ha condizionato nell’Arsenal e nell’Atletico. Come regista Allegri preferisce Jorginho o in alternativa Paredes".

Sul Milan: "Per il centroavanti e l’esterno il Milan parla da tempo con il Sassuolo e l’obiettivo sarebbe quello di portare a casa Scamacca e Berardi. Si studiano le contropartite tecniche, il Milan ha messo sul piatto anche molti giovani interessanti che solo il Sassuolo sa come valorizzare e la discussione, non facile e non rapida, è comunque in corso. L’inserimento del Villareal non dovrebbe aver complicato l’affare Origi. L’attaccante molto duttile, svincolato dal Liverpool, arriverà a parametro zero e guadagnerà quattro milioni. Per la difesa è vecchio di mesi l’accordo con il gigante olandese Botman che dovrebbe portare con sé dal Lille anche il centrocampista Renato Sanches in cerca di rilancio. In mezzo al campo tornerà anche Pobega che dovrà essere valutato da Pioli. Altrettanto dicasi per il talento Adli comprato l’estate scorsa dal Bordeaux che potrebbe essere l’alternativa a Brahin Diaz. Anche qui è giusto che prima si esprime l’allenatore dopo ritiro e preparazione".

Sull'Inter e Dybala: "Nel frattempo anche l’Inter, che a un fondo deve restituire cento milioni l’anno compresi gli interessi, sta cercando di capire come potersi muovere con un occhio al campo e un altro ai conti. Non sono escluse cessioni dolorose, pare almeno una. Uno degli indiziati è Bastoni, ma vedremo. Nel frattempo c’è Lukaku che insiste, vuol tornare e ieri c’è stato un incontro fra il suo procuratore Pastorello e la società nerazzurra con la scusa di parlare di Esposito. Serve fantasia per trovare una soluzione visto che l’Inter oggi non può pagare né il cartellino né l’ingaggio monstre. Serve la compartecipazione del Chelsea e qualche formula di prestito più futuri pagherò. Difficilissimo. In attesa si dovrebbe chiudere a breve la vicenda Dybala. L’argentino vorrebbe più dei sei milioni proposti. All’orizzonte c’è la Roma, ma il giocatore sarebbe stato proposto anche allo stesso Milan e al Napoli che (ovviamente) sono spaventate dall’ingaggio".