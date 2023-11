Impallomeni: “Juventus-Inter? I nerazzurri rischiano di più”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del prossimo match di Serie A tra Juventus e Inter . Ecco le sue parole: "Mi aspetto una partita tattica, equilibrata, non brutta. Il vantaggio ce l'avrà l' Inter , che può anche pareggiare. E' un passaggio importante soprattutto per la Juventus , aiuterebbe a credere in qualcosa di diverso, al di là di quello che dice Allegri ".

Il giornalista ha proseguito: "E' una sfida storica, per la Juve è l'occasione per rinascere come ambiente dopo anni difficili. Se fossi l'Inter non sottovaluterei la Juventus. L'Inter se perde rischia, ci sarebbero le prime crepe in un gruppo forte. L'altro se perde continua a credere al suo obiettivo".