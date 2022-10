Juve, Immobile recupera per il match contro i bianconeri? Sarri spera

Il bomber della Lazio si è infortunato nell'ultimo match con l'Udinese. Il tecnico spera di recuperarlo prima della sosta per il mondiale

redazionejuvenews

Ieri sera la Juventus ha battuto l'Empoli per 4-0, con le reti di Kean, McKennie e la doppietta di Rabiot. I bianconeri hanno trovato così la seconda vittoria di fila in campionato per la prima volta in questa stagione. La squadra di Massimiliano Allegri ha dato seguito al successo nel derby della Mole contro il Torino e ha messo un altro mattoncino nella costruzione della rimonta in classifica dopo l'avvio disastroso.

Nelle prossime settimane la Juve sarà impegnata nel tour de force che la porterà alla sosta per il Mondiale in Qatar. Martedì ci sarà la fondamentale sfida col Benfica a Lisbona in Champions League, poi la trasferta a Lecce in campionato. Successivamente ci sarà l'ultima gara del girone di Champions con il PSG e poi tre partite di Serie A in una settimana: Inter, Verona e Lazio.

E proprio in vista di Juventus-Lazio del 13 novembre, Sarri spera di recuperare Ciro Immobile. L'attaccante si è fermato per un problema muscolare contro l'Udinese, ma il tecnico spera di recuperarlo prima della sosta. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Stiamo facendo tutti i tentativi possibili. Il ragazzo vuole accorciare i tempi, ma si può fare se non ci sono margini di rischio. Ho visto il piano terapeutico ed è bello tosto, di uno che si è messo a disposizione per recuperare un po’ prima".