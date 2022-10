Juve, arriva la notizia da brividi che fa sognare i tifosi | News

E' difficile veder sorridere un tifoso della Juventus durante le partite della propria squadra. L'inizio di stagione dei bianconeri è degno di un film horror e al momento non sembrerebbero esserci i presupporti per risalire subito la china. A meno che non succeda qualcosa di veramente incredibile a gennaio. Le indiscrezioni che circolano alla Continassa parlano di una dirigenza pronta ad intervenire sul mercato invernale per puntellare la squadra a disposizione di Allegri.