Iliev: “Vlahovic limitato dall’infortunio, Juve gioca un calcio poco bello”

Ivica Iliev, dirigente ed ex calciatore, ha analizzato il rendimento di Dusan Vlahovic, punta di diamante della Juventus.

redazionejuvenews

Ivica Iliev, dirigente, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole su Vlahovic: "Penso sia stato limitato molto da quell'infortunio, purtroppo non è arrivato al top della forma. Ma con la Svizzera l'ho visto bene, ha segnato un gol e fino all'ultimo ha cercato di aiutare i suoi compagni. La Serbia poi non è riuscita ad esprimere a pieno tutto il suo potenziale, i suoi giocatori migliori come Mitrović e Kostić non erano nelle migliori condizioni".

Sulla Juventus: "Ha vissuto un periodo molto complicato, ha inciso poco e al di sotto delle aspettative. Sono rimasto molto sorpreso, perché reputo Dušan un campione, ma la Juventus sta giocando un calcio poco offensivo e per niente bello. Per un attaccante è difficile giocare in una squadra che crea poche occasioni da gol, poi spesso è sempre spalle alla porta. Per fare la differenza, c'è bisogno del pieno supporto dei suoi compagni".

Sul futuro della punta serba, soprattutto in Premier League: "E' normale sia ambito dai più grandi club, è uno dei migliori attaccanti in circolazione e lavora sodo per diventare il migliore. Lui si è conquistato a suon di gol l'opportunità di giocare nella Juventus, gli è sempre piaciuto il bianconero e non vedo il perché dovrebbe chiedere la cessione. Io lo vedo bene lì dove è ora, gli augurerò sempre il meglio".