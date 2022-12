News Juve | Elkaan esagerato, sogna un tandem da urlo

Il futuro societario e sportivo della Juventus è in bilico, visto le evoluzioni dell'Inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura di Torino. Le vicende giudiziarie che riguardano il club, portano la proprietà ad essere prudente nelle prossime decisioni. John Elkann ha già nominato il nuovo presidente (Gianluca Ferrero) e il nuovo dg della Vecchia Signora, ma per avere il quadro completo del Consiglio di Amministrazione dovremo aspettare il 18 gennaio. L'obiettivo dell'amministratore delegato della Exor è quello di ricostruire un asset vincente che possa riportare la Juve nelle posizioni che contano in Italia e in Europa. Per raggiungere più in fretta tale obiettivo, Elkann starebbe pensando ad un tandem clamoroso<<<